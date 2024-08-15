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Zonguldak'ta seyir halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı ve hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi ve ormanlık alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın hasara neden oldu.

19 Mayıs Mahallesi Tavşan Sokak'ta Kozlu Belediyesine ait 67 AAL 676 plakalı hayvan toplama aracında seyir halindeyken yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı hızla park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aracın yakınındaki ormanlık alana sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi, ormanlık alanın bir kısmı zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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