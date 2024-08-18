Zonguldak'ta Kur'an kursu tamamlayan öğrenciler lunaparkta eğlendi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaz Kur'an kursunu tamamlayan 15 öğrenci, bir hayırseverin desteğiyle lunaparka götürüldü.

Kızılcakese köyündeki Toptaşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler, lunaparkta doyasıya eğlendi.

Cami imamı Bilay Bayzit, çocukları Kur'an ahlakıyla yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Rabb'im yavrularımızı vatana millete hayırlı birer evlat eylesin." dedi.

Kızılcakese Köyü Toptaşı Camisi Yapma ve Yaşatma Sosyal Hizmetler Derneği Başkanı Kenan Tuna da kursu hocaların katkılarıyla tamamladıklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İş insanı Şahin Yalçın ise lunapark ücretlerini karşılayarak çocukları sevindirmek istediklerini belirterek, "Çocukluğumuzda böyle yapamamıştık, içimizde kalmıştı. Şimdi çocuklara hediyemiz oldu." ifadesini kullandı.