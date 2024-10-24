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Zonguldak'ta Gece Sis Etkili Oldu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının 10 dereceye düşmesiyle birlikte sis oluştu ve görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sürücüler yolculuklarını kontrollü bir şekilde sürdürdü.

Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde sis etkili olurken sürücüler kontrollü ilerledi.

Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sis oluştu.

Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Zonguldak'ta Gece Sis Etkili Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KELEZOĞLU - Güncel

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