Zonguldak'ta Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Hükümlü Firari Yakalandı

Zonguldak'ta hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan çocuğun cinsel istismarı suçundan hükümlü E.K., polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.