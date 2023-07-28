Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Hükümlü Firari Yakalandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan çocuğun cinsel istismarı suçundan hükümlü E.K., polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firari cezaevine gönderildi.

???????İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan E.K. (33), fiziki takip ve araştırma sonucu Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi'nde yakalandı.

E.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ersen Berk Çelik - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title