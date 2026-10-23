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Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması 2 ölü ve 5 yaralıyla sonuçlandı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi. Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki ocakta 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ocaktan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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