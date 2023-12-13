Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahil bandında temizlik çalışmaları devam ediyor
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'da yaşanan kuvvetli yağışların neden olduğu heyelan ve sel sonrası sahil bandında biriken taş, çakıl ve ağaç dalları iş makineleriyle temizleniyor. Atıklar kamyonlara yüklenerek belediyenin belirlediği alanlara boşaltılıyor. Çalışmalara diğer ilçe belediyeleri de destek veriyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sahil bandında temizlik çalışmaları devam ediyor.
Kentte, 19 Kasım'da yaşanan kuvvetli yağışların neden olduğu heyelan ve sel sonrası sahil bandında biriken taş, çakıl ve ağaç dalları iş makineleriyle temizleniyor.
Daha sonra kamyonlara yüklenen atıklar, belediyenin belirlediği alanlara boşaltılıyor.
Çalışmalara diğer ilçe belediyeleri de destek veriyor.