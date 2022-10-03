Zonguldak haberleri! Kozlu'da jandarmadan Dünya Çocuk Günü etkinliği
Güncel Haberler
Zonguldak yerel gündem haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Kozlu ilçesinde Dünya Çocuk Günü etkinliği düzenlendi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Kozlu ilçesinde Dünya Çocuk Günü etkinliği düzenlendi.
Dünya Çocuk Günü kapsamında Gücek ve Kızılcakese İlkokullarını ziyaret eden ekipler, öğrencilerle oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Trafik kuralları konusunda bilgilendirilen çocuklar, jandarma köpeğinin gösterisini ilgiyle takip etti.
Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi de hediye edildi.
Kaynak: AA / Ersen Berk Çelik - Güncel