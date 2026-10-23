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Zonguldak Gelik'te grizu patlamasında 2 madenci öldü, 2 yaralı entübe edildi

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Zonguldak Gelik'te grizu patlamasında 2 madenci öldü, 2 yaralı entübe edildi
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Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Gelik'teki grizu patlamasında 7 kişinin ocaktan çıkarıldığını, 2 madencinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde; 2'si yanık nedeniyle entübe edildi, ocakta kalan 1 madenci çıkarılmaya çalışılıyor.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 2 YARALI ENTÜBE EDİLDİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef bir maden kazası oldu. Gelik beldesinde bir grizu patlaması meydana geldi. Şu an tabi bütün bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Ocakta 8 kişi olduğu bilgisi vardı. Bu 8 kişiden 7'si ocaktan çıkarıldı. Maalesef bu 7 madencimizden 2 kardeşimiz hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye intikal ettirildi. Diğer 5 kişi yaralı. Bunların 4'ü şu anda Atatürk Devlet Hastanesi'nde. Yaralılardan 3'ünün durumu iyi. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Büyük geçmiş olsun. Şu anda bir madencimiz madende ona ulaşıldı. Çıkarılmaya çalışılıyor. Onun tam hayati durumunu kesin teyit edemedik. Durum bu şekilde başımız sağ olsun" dedi.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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