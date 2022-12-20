Ünlü zincir markette skandal! Vatandaşa sattıkları tavuklar büyük tepki çekti

Ünlü bir zincir marketin İstanbul Pendik'teki şubesinde çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Marketin şarküteri bölümünde bulunan bütün tavuk paketlerinin son kullanma tarihinin geçmesine rağmen hala reyonda tutulması tepki çekti.

Türkiye'de zincir marketlerle ilgili son dönemde yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. İstanbul Pendik'te ünlü bir zincir marketin şarküteri bölümündeki bütün tavuk paketlerinin son kullanma tarihinin geçtiği görüldü. Tavukların hala reyonda bulunması tepki çekti.

TAVUKLARIN SON KULLANMA TARİHİ 4 GÜN GEÇMİŞ

Kullanma tarihi 3-4 gün geçen tavuklar sosyal medyada gündem oldu. Videoyla birlikte zincir marketlere yapılan denetimler bir kez daha akıllara geldi. Denetimlere rağmen marketlerde özellikle et gibi insan sağlığını son derece tehlikeye atabilecek ürünlerin son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflarda durması tepkileri de beraberinde getirdi.