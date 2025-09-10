Zeytinburnu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı
Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Beştelsiz Mahallesi 108/3 Sokak'ta 5 katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel