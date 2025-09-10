Haberler

Zeytinburnu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Zeytinburnu'nda metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beştelsiz Mahallesi 108/3 Sokak'ta 5 katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.