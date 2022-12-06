ZEYTİNBURNU'NDA KEPÇE OPERATÖRÜ ENGELLİYİ EZDİ Güncel Haberler ZEYTİNBURNU'nda yol ve kaldırım düzenlemesi çalışmasında geri geri giden iş makinesi 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi. ZEYTİNBURNU'nda yol ve kaldırım düzenlemesi çalışmasında geri geri giden iş makinesi 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi. Ağır yaralanan Ayan, hastaneye kaldırılırken, kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İBB tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenlemesi sırasında bir kepçenin operatörü, geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görüntü Döküm --------------------------- -Ezilen adamın kepçe altında görüntüsü -Polis,Sağlık, itfaiye ekiplerinin çalışmaları. -Kepçe operatörü polis ekipleri tarafından karakola götürülürken. - Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zeytinburnu Osman Ünlü Güncel Haberler

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