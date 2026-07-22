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Zeytinburnu'nda otomobilden para çalan şüpheli kamerada

Zeytinburnu'nda otomobilden para çalan şüpheli kamerada
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Zeytinburnu'nda park halindeki bir otomobilin içinden 9 bin 245 avro çalan şüpheli G.K., polis operasyonuyla Tuzla'da yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZEYTİNBURNU'nda park halinde bir otomobilin içine bırakılan 9 bin 245 avro parayı çalan şüpheli G.K. polis tarafından yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Otomobilden hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu, Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde 23 Haziran'da park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldı. Hırsızlar, otomobilin içinde olan 9 bin 245 avro parayı çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, hırsızlık anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde aracın çevresinde dolaşan hırsızın içerde bırakılan poşeti fark ettiği, ardından parayı çaldığı görüldü.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, güvenlik kameralarının izini sürerek şüpheli G.K.'yı Tuzla'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde bir miktar para bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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