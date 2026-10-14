Zerdari, ABD ve İran'a itidal ve İslamabad Mutabakatı'na uyma çağrısı yaptı

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Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD ve İran'a itidal ve bu ülkelerden haziranda varılan "İslamabad Mutabakatı" kapsamındaki taahhütlerine sadık kalmaları çağrısında bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi açıklamasına göre Zerdari, başkent İslamabad'ı ziyaret eden Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'i kabul etti.

Görüşmede Zerdari, Orta Doğu'daki çatışmaların çözüme kavuşturulması için ABD ve İran'a itidal çağrısı yaptı.

ABD ve İran'a, haziranda varılan İslamabad Mutabakatı kapsamındaki taahhütlere sadık kalmaları çağrısında bulunan Zerdari, anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini istedi.

Zerdari, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki güvenli deniz ulaşımının önemini vurguladı ve tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ile Tahran yönetimleri, 17 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Kaynak: AA