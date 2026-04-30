Zelenskiy: "Ukrayna'dan çalınan tahılı taşıyan gemilere karşı daha sistematik bir şekilde çalışıyoruz"

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşımak için kullanılan gemilere karşı "daha sistematik bir şekilde" çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelerek Ukrayna tarafından farklı alanlarda yürütülen diplomatik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, "Müttefik ülkelerle yapılan çalışmaların yoğunlaştırılması ve yaptırımların senkronize edilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşımak için kullanılan gemilere yönelik de çalışmaları yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle, Rusya'nın gizli tahıl filosuna, yani Ukrayna'nın geçici olarak işgal ettiği topraklarda çalınan tahılı taşımak için kullanılan gemilere karşı daha sistematik bir şekilde çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
