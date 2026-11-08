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Zelenskiy Rusya'nın son haftada 115 füze ve 3 binden fazla İHA kullandığını bildirdi

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Zelenskiy, Rusya'nın son haftada Ukrayna'ya 115 füze, 1900'e yakın güdümlü bomba ve 3 binden fazla İHA attığını bildirdi. Enerji ve sivil altyapı hedef alınırken Dnipropetrovsk'ta 600 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, Komişuvaha'da 2 Kasım saldırılarında can kaybı 55'e çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 115 füze, 1900'e yakın güdümlü bomba ve 3 binden fazla insansız hava aracı (İHA) kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi paylaştı.

Saldırılarda enerji ve sivil altyapının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, sadece Dnipropetrovsk bölgesinde 600 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını belirtti.

Zelenskiy, Harkiv bölgesinde de durumun ağır olduğunun altını çizerek, "Bölgelerde genel olarak (elektrik) kesinti var. Rus bombardımanından sonra sadece Jitomir bölgesinde 140??????? yüksek katlı bina ısıtmasız kaldı." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komişuvaha köyüne 2 Kasım'da düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e çıktığını kaydeden Zelenskiy, buradaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Söz konusu köye bu sabah da İHA saldırısı düzenlendiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya 115 füze, yaklaşık 1900 güdümlü bomba ve 3 binden fazla İHA fırlattığı bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Rusya'nın füze üretim imkanlarının kısıtlanması için bu ülkeye yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savunarak, "Eğer dünyanın Ukrayna hava sahasını koruyacak yeterli balistik karşıtı füzesi yoksa, füzelerin üretim hatlarında durdurulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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