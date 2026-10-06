Zelenskiy, Rusya'nın Kriviy Rig ve Kramatorsk'taki hastanelere saldırdığını bildirdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinin Kriviy Rig ve Kramatorsk kentlerindeki bazı hastaneleri hedef aldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin temsilcileriyle toplantı yaptığını belirtti.

Toplantıda, komutanlardan Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirecek çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeleri de değerlendirdiklerini ifade etti.

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğüne de değinerek, "Rusya bugün, Kramatorsk ve Kriviy Rig'de birkaç hastaneye saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) de yayımladığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında bir kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA