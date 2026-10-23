Zelenskiy, Rusya-ABD-Ukrayna üçlü görüşmesi için Kasımın ilk yarısını işaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın bitirilmesi yönünde Rusya-ABD-Ukrayna olarak üçlü görüşmelerin yeniden yapılması için anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hudson Enstitüsüne yönelik konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki önemli gelişmeleri değerlendirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le telefonda görüştüklerini aktaran Zelenskiy, görüşmede, son günlerde Norveç'in başkenti Oslo ve Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen toplantıları ele aldıklarını vurguladı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya-ABD-Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin tekrar yapılması için her gün hazır olduklarının altını çizerek, "Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Kasımın ilk yarısında görüşmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Böyle bir toplantının gerçekleştirilmesi için ABD'nin Rusya'ya baskı kurması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Teknik düzeydeki üçlü görüşmelerden liderler toplantısına geçmemiz gerekiyor çünkü kilit konular ancak bu düzeyde çözülebilir." yorumunu yaptı.

"Starlink hizmetindeki sorun henüz giderilmedi"

Zelenskiy, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paketi" internet hizmetinin çalışma hızındaki kısıtlamalar nedeniyle yaşanan sorunlara değinerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu çalışma hızları henüz eski haline getirilmedi. Rus balistik füzelerine karşı koruma sağlamak için gerekli olan önleyici füzelerin teslimatı da hala gecikiyor. Daha önce üzerinde anlaşılan önleyici füzeleri bekliyoruz ama henüz gelmediler. Bu gerçek bir sorun çünkü Ruslar neredeyse her gün bize saldırıyor."

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun cephedeki faaliyetleri için Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin hizmetinde kısıtlamaların yaşanmasının bazı zorluklar yarattığını ifade etti.

Kaynak: AA