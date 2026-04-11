Zelenskiy: "Paskalya'da ateşkes, gerçek bir barış hareketinin başlangıcı olabilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle geçici ateşkes ilan edilmesinin barışın sağlanma sürecinin başlatılması için bir adım olabileceğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Paskalya Bayramı vesilesiyle bugün yürürlüğe girmesi beklenen geçici ateşkesle ilgili açıklamada bulundu.

Ukrayna'nın ateşkese uyacağını ve Rusya'nın hareketlerine göre adım atacaklarını aktaran Zelenskiy, "Bugün, Rus ordusunun ateşkes koşullarını ihlal etme olasılığına karşı vereceğimiz yanıtın parametrelerini belirledik." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, cephede her türlü gelişme için hazır olduklarını kaydederek, Rusların havada, karada ve denizde saldırılarını yapmaması durumunda aynı şekilde karşılık vereceklerini kaydetti.

Rusya'ya daha önce defalarca çeşitli ateşkes formatları teklif ettiklerini ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Paskalya'nın barış ve güvenlik zamanı olması gerektiğine inanıyoruz. Paskalya'da ateşkes, gerçek bir barış hareketinin başlangıcı olabilir ve bizim tarafımızdan da buna uygun bir teklif var."

Zelenskiy, bayramdan sonrası da olası ateşkesin devam etmesi durumunda Ukrayna ordusunun atacağı karşılıklı adımlar ile ilgili ayrıntıları Rus tarafıyla paylaştıklarını aktardı.

Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi." ifadeleri yer almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise konuya ilişkin açıklamasında, "Ukrayna defalarca, karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti" ifadesini kullanarak şunları kaydetmişti:

"İnsanlar tehditlerden uzak, barışa doğru gerçek ilerlemenin olduğu bir Paskalya'ya ihtiyaç duyuyor ve Rusya'nın Paskalya'dan sonra saldırılara geri dönmeme şansı var."