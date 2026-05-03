Zelenskiy, Novorossiysk Limanı girişinde "Rus gölge filosuna" ait iki tankere saldırdıklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden saldırıya ait bir görüntüyü de paylaştığı açıklamasında, "Rus gölge filosuna" yönelik saldırıları sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna ordusunun, söz konusu filoya ait iki petrol tankerine yönelik Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, aktif olarak petrol taşımacılığında kullanılan bu tankerlerin artık kullanılamayacağını öne sürdü.

Zelenskiy, uzun menzilli saldırıları artıracaklarına değinerek, "Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri denizde, havada ve karada kapsamlı bir şekilde geliştirilecektir." ifadesini kullandı.

Rusya gece "İskender-M" tipi balistik füzesi ve 268 SİHA ile saldırı düzenledi

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda bir adet "İskender-M" tipi balistik füzesi, "Şahed" ile "İtalmas" ve "Gerbara" tipi SİHA'ların kullanıldığı kaydedilen açıklamada, füze ve 249 SİHA'nın Ukrayna ordusunca etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın Odessa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı, Harkiv bölgesinde ise 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.