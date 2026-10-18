Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Zelenskiy, enerji ateşkesine rağmen Rusya'nın 1 haftada 76 saldırısını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zelenskiy, Trump'ın ilan ettiği enerji ateşkesinden bu yana Rusya'nın Ukrayna'nın enerji, petrol ve gaz sektörlerini 76 kez hedef aldığını bildirdi. Gece 4 bölgeye düzenlenen saldırılarda ikisi çocuk 12 kişi yaralandı, 2 kişi öldü; on binlerce aile elektriksiz kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi sağlandığını ilan etmesinin üstünden geçen 1 haftada Rus ordusunun ülkesindeki enerji tesislerine 76 kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin, bir hafta önce Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında bir enerji ateşkesi ilan ettiğini anımsatan Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın bir hafta önce enerji ateşkesi ilan etmesinden bu yana Rusya, Ukrayna'nın enerji, petrol ve doğal gaz sektörlerini 76 kez hedef aldı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin 4 bölgesine bu gece saldırı yapıldığını aktaran Zelenskiy, "On binlerce aile elektriksiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapının da hedef alındığını belirterek, "İlk belirlemelere göre ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin yaralandığı biliniyor. İki kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine 2 bin 700 insansız hava aracı (İHA), 1700 adet güdümlü bomba ve çoğu balistik olmak üzere 66 füzenin fırlatıldığını kaydeden Zelenskiy, "Amerika, yaptırımların kaldırılmasına veya anlaşmalara karşılık Rusya'nın hiçbir yapıcı adım atmadığını görmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ekim'de, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.

Kaynak: AA
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar

Denizde balık yerine iPhone avına çıktılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti

Haberi alan 60 bin kişi AVM'ye koştu, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kayseri'de rastgele açılan ateşte kurşun çocuk odasına girdi! Akülü arabaya isabet etti

Kurşun çocuk odasının camından girdi! İsabet ettiği yere bakın
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Ülkeyi ateşe verenler komiklik peşinde! Yağmaladığı süpürgeyle sokakları temizledi

Ülke yangın yeri, o komiklik peşinde!
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı

Acı haberi duyurmuştu! 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Selde kaybolan Ahmet Derin'in aracı böyle sürüklenmiş