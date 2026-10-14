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Zelenskiy danışmanı, SpaceX'in Ukrayna ordusuna Starlink kısıtı getirdiğini öne sürdü

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Zelenskiy danışmanı Sergiy Beskrestnov, SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusunun 'askeri paket' internet hızına kısıtlama getirdiğini öne sürdü. Beskrestnov, kısıtlamanın bu gece uygulandığını ve savunma güçlerine bilgi verilmediği için görevlerin aksadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savunma teknolojisi alanlarının geliştirilmesi konusundaki danışmanı Sergiy Beskrestnov, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına kısıtlama getirdiğini öne sürdü.

Beskrestnov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, SpaceX firmasının bu gece Ukrayna ordusunun kullandığı uydu internetinin hızına kısıtlama getirdiğini belirtti.

Söz konusu kısıtlamanın StarShield adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu kaydeden Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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