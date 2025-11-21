Zelenskiy, ABD'nin Barış Planı Üzerine Görüşmeler Yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planını", ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile telefonda görüştüğünü, plan üzerinde danışmanlar düzeyinde çalışmaya devam etme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, ABD'nin barış planını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, telefon görüşmesine ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'un da katıldığını ifade etti.

Zelenskiy, "ABD tarafının savaşı sona erdirme önerisinin birçok ayrıntısını görüşmeyi başardık ve kalıcı barışa ulaşmak için bundan sonraki yolu değerli ve gerçekten etkili hale getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesine verdiği desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Barışa giden yolu gerçekten işler kılmak için, Amerika ve Avrupa ile birlikte danışmanlar düzeyinde çalışacağımız konusunda anlaştık." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, ilgili yetkililerin konu üzerinde 7/24 çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan, Ukrayna ile Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadelerine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Zelenskiy, bu akşam yaptığı başka açıklamada da "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.