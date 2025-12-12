Haberler

Ukrayna: ABD'den Güvenlik Garantilerine İlişkin Taslak Belge Aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'den gelen güvenlik garantileriyle ilgili taslak belgeyi incelediklerini ve öneri ekleyerek geri göndereceklerini açıkladı. Ayrıca, Ukrayna'nın asker sayısının 800.000 ile sınırlanmasını öngören barış planı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

KİEV, 12 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'den Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerine ilişkin bir taslak belge aldıklarını açıkladı.

Zelenskiy perşembe günü Ukrinform Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada belgeyi inceleyeceklerini ve kendi önerilerini ekleyerek birkaç gün içinde ABD'ye geri göndereceklerini söyledi.

Zelenskiy üzerinde çalışılan güvenlik garantisi belgesinin nihai halinin Ukrayna Kongresi'ne sunulacağını ve Kongre'nin desteğine ihtiyaç duyulacağını belirterek, etkili güvenlik garantilerinin şart olduğunu vurguladı.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zelenskiy, Ukrayna ile ABD arasında geliştirilmekte olan barış planı taslağının, Ukrayna'nın asker sayısını 800.000 ile sınırlamayı öngördüğünü de ifade etti.

Donetsk bölgesi topraklarıyla ilgili konuya değinen Zelenskiy, ABD'nin mevcut önerilerinin "Ukrayna'nın çıkarlarına uygun olmadığını" belirterek uzlaşma sağlamak için görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, taraflardan birinin birliklerini cepheden 5 veya 10 kilometre geri çekmesi halinde diğer tarafın da aynı adımı atması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
