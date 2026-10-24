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Zekeriya Ilgın, Aksaray'da gördüğü yaklaşık 3 metrelik yılanı görüntüledi

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Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde Kayı Gölü kenarında doğa yürüyüşü yapan Zekeriya Ilgın, kayalıklar arasında gördüğü yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonuyla görüntüledi. Yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

AKSARAY'da doğa yürüyüşüne çıkan Zekeriya Ilgın, kayalıklar arasında gördüğü yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonuyla görüntüledi.

Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesindeki Kayı Gölü kenarında yürüyüş yapan Zekeriya Ilgın, kayalıklar arasında duran yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde konuşan Zekeriya Ilgın, "Bayağı da büyüksün, küçük değilsin. Maşallah Allah nasıl yaratmış. Seni hiç ürkütmeyeceğim. Sen dondun kaldın. İnsanoğlunu görünce korktun. Zaten bütün hayvanlar insanlardan korkuyor. Çünkü en büyük zararı veren de insanlar" dedi. Yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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