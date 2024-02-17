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Zara Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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Zara Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Fatih Çelik, yapılan sözleşme ile çalışanların maaşlarının artırıldığını belirtti. Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek ise çalışanların haklarını koruyan bir iyileştirme yapıldığını söyledi.

Zara Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyenin Kongre ve Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, göreve geldikleri günden bugüne kadar birlikte çalıştıkları personelin haklarını koruyacak şekilde ücret artışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çelik, her zaman işçisinin yanında olduğunu belirterek, "En büyük sevincimiz göreve geldiğimiz günden bugüne işçilerimizin geçmiş alacaklarını ödediğimiz gibi 5 yıllık süreçte de her zaman yüksek artışlar vermeye çalıştık. Bugün yaptığımız sözleşme ile belediyemiz bünyesinde çalışan 56 şirket işçisinin maaşını 21 bin liraya, 11 şirket kadrolu işçimizin maaşını 30 bin liraya, 34 belediye kadrolu işçi kardeşimizin maaşını 40 bin liraya çıkarıyoruz. Yeni iş sözleşmemiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek de olumlu bir süreç geçirdiklerini, çalışanların haklarını koruyan bir iyileştirme yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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