Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nalumango, helikopter kazasından yara almadan kurtuldu

CAPE Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mutale Nalumango'nun ülkenin kuzeyindeki Nakonde bölgesinde meydana gelen helikopter kazasından yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Zambiya Kabine Sekreteri Patrick Kangwa, yaptığı açıklamada, Nalumango'nun içinde bulunduğu Zambiya Hava Kuvvetlerine ait helikopterin Muchinga eyaletine bağlı Nakonde'de kalkış sırasında kaza geçirdiğini belirtti.

Kangwa, Nalumango ile helikopterdeki tüm yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Nalumango'nun tedbir amaçlı götürüldüğü sağlık merkezindeki rutin kontrolün ardından taburcu edildiği bilgisini paylaşan Kangwa, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılacağını ifade etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nalumango, gelecek ay yapılacak genel seçimler öncesinde kampanya faaliyetleri yürütmek üzere bölgede bulunuyordu.