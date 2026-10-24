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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Denizli'de esnafla görüşüp gençleri dinledi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Denizli'de esnafla görüşüp gençleri dinledi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'de Babadağlar İş Hanı'ndaki esnafı ve Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Özdağ, Amfi Park'ta gençlerle buluşarak ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gençlerin sorun ve taleplerini dinledi.

(DENİZLİ)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında Babadağlar İş Hanı'nda esnafı ve Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Amfi Park'ta da gençlerle buluşan Özdağ, ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gençlerin sorun ve taleplerini dinledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Babadağlar İş Hanı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Özdağ, Türkiye'nin ekonomik durumu, vatandaşların geçim sıkıntısı ve esnafın karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'ni de ziyaret ederek Dernek Başkanı Nuri Turgut ile görüştü. Ziyarette Özdağ'a, Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan, Ali Şehirlioğlu, Mahmut Karaaslan, Zekeriya Mete, Fikret Artan, Özgür Kibritçioğlu, Suzan Küçüksaraç ve Denizli İl Başkanı Yurdahan Özhan eşlik etti.

Denizli Amfi Park'ta gençlerle de bir araya gelen Özdağ, gençlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek partisinin gençlik politikalarını anlattı.

Kaynak: ANKA
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