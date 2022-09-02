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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, Görevinden ve Partisinden İstifa Etti

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Zafer Partisi’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Zafer Partisi'nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sevda Gül Tunçer, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Tunçer'in paylaşımı şöyle:

"Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm. Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum. Vatan, emek, onur!"

Kaynak: ANKA / Güncel

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