Üye Girişi
Haberler

Yüzme Havuzuna Düşen Atmaca Tedavi Altına Alındı

Yüzme Havuzuna Düşen Atmaca Tedavi Altına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta bir yüzme havuzuna düşerek yaralanan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından kurtarılarak Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Merkezine götürüldü ve tedavi altına alındı.

Kars'ta yüzme havuzuna düşerek yaralanan atmaca, tedavi altına alındı.

Kentte yarı olimpik kapalı bir yüzme havuzunda görevli personel, havuzun içinde bir atmaca olduğunu fark etti.

Havuzdan çıkmaya çalışırken yaralanan kuş, ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürülen kuş, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yerel Haberler Güncel Yaşam kars

İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı

"Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu CANLI izle (Şampiyonlar Ligi 19 Eylül Perşembe) Kerem Aktürkoğlu Kızlyıldız Benfica maçında oynuyor mu? Kerem Kızılyıldız maçında ilk 11'de mi? Feyenoord hangi ülkenin takımıdır? Bayer Leverkusen, hangi ligde oynuyor? Benfica maçı hangi kanalda? Kızılyıldız Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bayer Leverkusen hangi ülkenin takımıdır? Bayer Leverkusen, hangi ligde oynuyor? En Nesyri kaç kilo, boyu kaç? En Nesyri kilo mu aldı? 19-20 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 19-20 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Siyah Kalp SON BÖLÜM izle! Siyah Kalp 3. bölüm izleme linki var mı? Kadir Aydar kimdir? Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir, hangi partilidir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });