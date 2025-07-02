Yunus Emre Enstitüsü'nden Trablus'ta Türkçe Etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü'nden Trablus'ta Türkçe Etkinliği
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Yunus Emre Enstitüsü, Libya'nın Trablus kentinde Türkçe bilen ve öğrenmek isteyenler için 'Gelin Tanış Olalım' temasıyla etkinlik düzenledi. Katılımcılar, Türkçe öğrenme hikayelerini paylaşıp Türk kültürü hakkında bilgi edindiler.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'taki merkezinde, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalılar için "Gelin Tanış Olalım" temasıyla etkinlik düzenledi.

Trablus'taki YEE merkezinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda Türkiye mezunu, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalının yanı sıra başkentte ikamet eden Türk vatandaşı katıldı.

Trablus Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Yusuf Özdemir, etkinlikte YEE'nin Türkçe eğitimine yönelik faaliyetleri ve çeşitli aktiviteleri hakkında interaktif bir sunum yaptı.

Sunum esnasında çok sayıda Türkçe bilen Libyalı söz alıp kendilerini tanıtarak Türkçeyi öğrenme serüvenlerini anlattı.

Özdemir, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurumumuza da ismini veren Anadolu mütefekkiri Yunus Emre'nin Gelin Tanış Olalım şiarı ile Türkçe bilen ve Türkçe öğrenmek isteyen, Türk kültürüne ilgi duyanlarla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya ve Türkiye arasındaki kadim bağların kültür ve dile de yansıdığını söyleyen Özdemir, Trablus'ta adet ve geleneklerin yanı sıra Türkçede aşina olduğumuz çok sayıda kelimenin de hala kullanılır olduğunu kaydetti.

"YEE olarak bize önemli görevler düşüyor. Hiç Türkçe bilmeyen ancak öğrenmek isteyenlere yönelik dil kurslarımızdan tutun, halihazırda Türkçeye aşinalığı olan veya Türkiye'de eğitim alıp Trablus'a dönenlerin Türkçelerini pekiştirmeleri için çok aktiveler sunuyoruz." diyen Özdemir, toplumun her kesiminden Libyalının bu etkinlik ve eğitimlere katılabileceğini söyledi.

Özdemir, YEE'nin sac ayaklarından birinin Türkçe eğitimi olduğunu, ayrıca Türk tarihi, kültürü ve sanatını tanıtmayı ve Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmeyi umduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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