Yunanistan'da Filistin Destek Gösterileri Yasaklandı

Yunanistan Emniyet Teşkilatı (ELAS), yarın Larisa kentinde "Filistin için Küresel Eylem Günü" kapsamında düzenlenecek destek gösterilerini, aynı güne denk gelen "Etz Hayim" Sinagogu'nun açılış töreni nedeniyle yasakladı.

ELAS'tan yapılan açıklamada, yasağa Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra sinagog açılışına yakın mesafedeki Yahudi Şehitleri Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisinin gerekçe olarak sunulduğu belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle alınan karar kapsamında sinagog çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulanacağı ve bölgede herhangi bir toplanmaya izin verilmeyeceği bildirildi.

Öte yandan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek amacıyla yarın Sintagma Meydanı'nda büyük protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.

Gösteriyi düzenleyen Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı abluka ve bombardımanlar ile Batı Şeria'daki baskıların savaş suçu niteliğinde olduğu vurgulanarak, son günlerde İran'a yönelik saldırılarla birlikte bölgedeki istikrarsızlığın daha da derinleştiği ifade edildi.