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Yunanistan'da sıcaklıklar düşse de Batı Nil virüsü 452 vakaya ulaştı, 49 kişi öldü

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EODY verilerine göre, 2026'nın başından 15 Ekim'e kadar ülkede 452 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Sıcaklıkların düşmesine rağmen 9-15 Ekim haftasında 9 yeni vaka görüldü, 2 kişi hayatını kaybetti; yıl başından beri can kaybı 49'a çıktı.

Yunanistan'da, sıcaklıkların düşmesine rağmen Batı Nil virüsü vakaları görülmeye devam ediyor.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 2026'nın başından 15 Ekim'e kadar ülkede 452 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Sıcaklıkların düşmesine rağmen 9-15 Ekim haftasında 9 yeni vaka tespit edildi ve 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylece, yılın başından beri Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı.

Virüsün en çok görüldüğü yer ise Atina ve çevresini içeren Attika Bölgesi oldu.

Kaynak: AA
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