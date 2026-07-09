Yunanistan'da muhalefet, Aspropirgos'taki sanayi bölgesindeki patlama sonrası hükümeti eleştirdi

Yunanistan'da muhalefet partileri, başkent Atina'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Aspropirgos sanayi bölgesindeki bir işletmede meydana gelen patlama ve yangının ardından hükümeti iş güvenliği önlemlerindeki yetersizlik nedeniyle eleştirdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından yayımlanan açıklamada, patlama ve ardından çıkan yangında 11'den fazla kişinin yaralandığı, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilerek, olayın "önceden öngörülebilir bir işveren ve devlet suçu" olduğu savunuldu.

Açıklamada, sendika ve meslek örgütlerinin, uzun süredir bölgede büyük bir sanayi kazası yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunduğu, iş yerlerinde önleyici tedbirlerin alınmaması ile denetim eksikliğinin olayda etkili olduğu ifade edildi.

"Kapsamlı acil durum planlarının oluşturulması" çağrısı

Radikal Sol İttifak Partisi'nden (SYRIZA) yapılan açıklamada ise Aspropirgos'taki sanayi bölgesinde bir işletmede çıkan yangınla son günlerde Oraiokastro ve Egaleo'daki fabrika yangınlarının, çalışanlar ve halkın yeterince korunmadığını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sanayi tesislerinde düzenli yangın güvenliği denetimleri yapılması, çalışanların korunmasına yönelik planların hazırlanması ve hava kirliliğine yol açabilecek olaylar için kapsamlı acil durum planlarının oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) tarafından yayımlanan açıklamada da işletmede meydana gelen patlama ve yangının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Batı Attiki'nin ülkenin en büyük sanayi merkezi olmasına rağmen büyük sanayi kazalarına yönelik güncel ve kapsamlı bir acil durum planına sahip olmadığı belirtilen açıklamada, son yıllarda geri dönüşüm ve depolama tesislerinde yaşanan yangınların tesadüf olarak görülemeyeceği kaydedildi.

Olay

Aspropirgos'taki sanayi bölgesinde bir işletmede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çok sayıda iş yerine sıçramış, olayda 11 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan 3'ü entübe edilirken, güvenlik gerekçesiyle bölgedeki yollar trafiğe kapatılmıştı.