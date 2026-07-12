Yunanistan'da "dur" ihtarına uymadığı için polisin silahla ağır yaraladığı otizmli genç öldü

Yunanistan'da "dur" ihtarına uymadığı için polisin silahla ateş ederek ağır yaraladığı otizmli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'ndaki Argos ilinde denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle 2 polisin ateş açtığı genç, ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.

Ölen gencin Yunan basınına konuşan annesi, gencin otizmli olduğunu ve yüzde 89 engelli olduğuna dair raporunun olduğunu aktardı. Anne, polisin denetim için aracı durdurmaya çalıştığında gencin ehliyeti evde kaldığı için panik yapmış ve durmamış olabileceğini söyledi.

Mega TV, olay yerinden edinilen ses kayıtlarında iki polisin 21 kez ateş ettiğinin duyulduğunu ileri sürdü.

Olayın ardından tutuklanan 2 polis memuru ise amaçlarının öldürmek değil, korkutmak olduğunu savundu.

Argos'ta 8 Temmuz'da devriye ekibinin "dur" ihtarına uymayan ve bunun üzerine araçtan inen genç koşarak kaçmak istemiş, polisler ateş açarak genci başından ağır yaralamıştı.