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Yunanistan'da orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

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Yunanistan'ın Preveze ve Halkidiki bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yangınların insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığı belirtilirken, ülkenin birçok bölgesinde yüksek yangın tehlikesi uyarısı yapıldı.

Yunanistan'da Preveze ve Halkidiki bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Dairesi ekipleri, Preveze ve Halkidiki'de bugün çıkan iki ayrı yangına ilişkin inceleme başlattı.

Preveze'de bir tarım arazisinde kuru otları yakan 58 ile 24 yaşlarında iki kişi gözaltına alındı.

Yangının yaklaşık 25 dönümlük alana yayılması üzerine iki kişiye toplam 3 bin 557 avro idari para cezası kesildi.

Halkidiki'de ise metal kesme makinesiyle çalışma yaptığı sırada yangına neden olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Ülkedeki yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığı vurgulanarak, vatandaşlardan kurallara uymaları ve yangına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınmaları istendi.

Öte yandan Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan'ın Ftiotis şehrinde ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın, fotovoltaik cihazların, yem depolarının ve ağılların bulunduğu Elatia bölgesine yaklaştı.

Bölgedeki bazı ev ve tarım arazileri hasar gördü.

Yangının şiddetinin öğle saatlerine kıyasla azaldığı ancak söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İtfaiye teşkilatı, Yunanistan'ın orta kesimleri, Mora Yarımadası ve Rodos Adası'nı da kapsayan geniş bir bölgede perşembe günü için yüksek yangın tehlikesi olduğunu duyurdu ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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