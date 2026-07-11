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Yunanistan'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü

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Yunanistan'ın Larisa kentinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, yanıcı malzemeler ve tüp patlamalarıyla büyüdü. İtfaiye gece boyunca müdahale etti, alevler kontrol altına alındı ancak tam söndürme birkaç gün sürebilir. Yerleşim alanları tehdit altında değil.

Yunanistan'ın Larisa kentinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, dün akşam saatlerinde başlayan yangının, tesiste bulunan yanıcı malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdüğü ancak itfaiye ekiplerinin gece boyunca süren yoğun çalışmasıyla alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, yangının henüz tamamen söndürülmediğini ancak yaklaşık 500 metre mesafedeki yerleşim alanı için acil bir tehdit bulunmadığını belirtti.

Yangın sırasında geri dönüşüm malzemeleri ile tüplerin patlaması sonucu bölgede zaman zaman şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilen haberlerde, yoğun dumanın çevreyi kaplaması nedeniyle vatandaşların geceyi sokaklarda geçirdiği kaydedildi.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının birkaç gün sürebileceği değerlendirilirken, Larisa İtfaiye Müdürlüğüne bağlı inceleme ekiplerinin olay yerinde çalışma başlattığı aktarıldı.

Geçen günlerde Aspropirgos'taki sanayi bölgesinde de bir işletmede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çok sayıda iş yerine sıçramış, olayda 11 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 3'ü entübe edilirken, muhalefet partileri hükümeti iş güvenliği önlemlerindeki yetersizlik ve sanayi tesislerine yönelik denetim eksikliği nedeniyle suçlamıştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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