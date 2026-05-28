Hakkari'de askeri üs bölge yolunda 5 metrelik karla mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasındaki askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan yer yer 5 metre karın olduğu yolda ekiplerin çalışması sürüyor.

Yüksekova'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 135 rakımlı Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasındaki askeri üs bölge yolunda kar kalınlığı, geçen kış mevsiminde yağan son kar ve etkili olan tipi ile birlikte bazı noktalarda 5 metreye kadar ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, yolu ulaşıma açmak için bir süre önce başlattığı yol açma çalışmalarını Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. İş makineleriyle kar kütlelerini temizleyen ekipler, zaman zaman oluşan kar tünelleri arasında güçlükle ilerledi. Bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

