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İran sınırında 11 kilo skunk ele geçirildi

İran sınırında 11 kilo skunk ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran sınır hattında düzenlenen operasyonda 11 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. İran uyruklu V.K. gözaltına alınıp tutuklandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İran sınır hattında düzenlenen operasyonda 11 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. İran uyruklu V.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Güvenlik güçleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği ve bu maddelerin batı illerinde satışa sunulacağı yönünde bilgi sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda Yüksekova'nın İran sınır hattındaki Esendere beldesinde operasyon düzenlendi. 7'nci Hudut Alay Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Meydan Bölük Komutanlığı ve Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek yürüttüğü operasyonda, İran uyruklu V.K. yakalandı. Şüphelinin yanında taşıdığı 2 çuvalda yapılan aramada, 11 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K. işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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