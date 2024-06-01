Yüksekova'da Hakkari soğanı kaçakçılığına büyük operasyon

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Esendere Sınır Kapısı'nda 2 çuval ' Hakkari soğanı' ele geçirildi. Bitkileri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen İran uyruklu şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişiye biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası kesildi.

Hakkari İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova DKMP Şefliği'ne 29 Mayıs günü gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde, İran uyruklu kişinin yanındaki 2 çuvalda çok sayıda Hakkari soğanı (Allium rhetoreanum-Nab.) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi. Bazısı yumrusuz olan soğanlara Yüksekova DKMP Şefliği tarafından el konuldu. Bitkilerden çimlenebilecek durumda olanlar, Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Mükemre eşliğinde Yüksekova'nın Dağlıca bölgesinde uygun habitatlara ekildi. Yumrusuz olanlar ise bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere Dr. Mükemre'ye teslim edildi.

İran uyruklu şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişiye biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan 387 bin 141'er liradan toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası kesildi.