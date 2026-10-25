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Yücel Balkanlı 414 geçerli oyun 410'unu alarak Yeni Parti Edirne İl Başkanı seçildi

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Yücel Balkanlı 414 geçerli oyun 410'unu alarak Yeni Parti Edirne İl Başkanı seçildi
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Yeni Parti Edirne 1. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçimde 414 geçerli oyun 410'unu alan Yücel Balkanlı, Yeni Parti İl Başkanlığına seçildi. Balkanlı, geçen hafta yapılan il başkanlığı ön seçiminde Cumhur Pekdemir ve Seyfi Alp Üzmen'i geride bırakarak birinci olmuştu.

Yeni Parti Edirne İl Başkanlığına Yücel Balkanlı seçildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yeni Parti Edirne 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ilçe ve beldelerden kongreye oy kullanmak için gelen delegelere teşekkür etti.

İl yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Gencan, teşkilatın birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu belirtti.

Balkanlı da ön seçimde kendisini seçen üyelerin güvenini boşa çıkarmayacağını, yönetimdeki arkadaşlarıyla Yeni Parti'yi iktidara taşımak için çalışacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde 414 geçerli oyun 410'unu alan Balkanlı, Yeni Parti İl Başkanlığına seçildi.

Balkanlı, geçen hafta yapılan il başkanlığı ön seçiminde Cumhur Pekdemir ve Seyfi Alp Üzmen'i geride bırakarak birinci olmuştu.

Kaynak: AA
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