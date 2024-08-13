Üye Girişi
Haberler

YTÜ'de Koyun Kalp Kapakçığından İnsanlarda Kullanılabilecek İmplant Üretildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda koyun kalp kapakçığından elde edilen dokular kullanılarak insanlarda kullanılabilecek kalp kapakçığı implantı üretildi. Bu yeni implant, mekanik ve domuzdan elde edilen biyoprostetik kapaklara alternatif olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) koyun kalp kapakçığından elde edilen dokulardan insanlarda kullanılabilecek kalp kapakçığı implantı üretildi.

YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpek ve ekibi tarafından kalp damar hastalıklarının tedavisinde insanlara biyolojik kalp kapakçığı nakletmek için çalışma başlatıldı.

Kalp kapakçıkları hastalıkları için mekanik ve domuzdan elde edilen biyoprostetik kalp kapakçıklarına alternatif olması için koyun kalp kapakçıkları üzerinde yoğunlaşıldı. Bu dokulara insan hücreleri ekilerek yeni kalp kapakçığı implantı üretildi.

Prof. Dr. Akpek, AA muhabirine, üniversitenin desteğiyle 2 yıl önce bu proje üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Kalp kapakçıkları hastalıklarının mekanik ve domuzdan elde edilen biyoprostetik kapakların kullanımıyla tedavi edildiğini belirten Akpek, "Mekanik kalp kapakları kullanıldığı zaman tromboz adını verdiğimiz bir sorunla karşılaşıyoruz. Kan pıhtıları bu mekanik kalp kapakçıkları üzerinde birikiyor ve kısa zamanda bu kalp kapakçıklarını işlevsiz duruma düşürebiliyor. Bu olduğu zaman özellikle küçük çocuklarda kalp kapakçığı ameliyatının tekrar tekrar gerçekleşmesi olasılığı ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Akpek, kalp kapakçığı rahatsızlığında biyoprostetik kalp kapakçığı olarak en sık domuzun kullanıldığını dile getirerek, "Domuzdan alınan kalp kapakçıklarını öncelikle domuz hücrelerinden arındırıp, ondan sonra insanlarda kullanabiliyoruz ancak bu süreç çok yüksek hassasiyet gerektiren bir işlem. Çünkü yüzde 1'lik, hatta 0,1'lik bir hata dahi gerçekleştiği zaman -eser miktarda dahi geriye domuz hücresi kaldığı takdirde- domuzdan insana endojen retrovirüs olarak tanımlanan çok ciddi rahatsızlıklar geçebiliyor." ifadesini kullandı.

Kendilerinin kalp kapakçığı hastalığına yeni bir çözüm getirmek için koyunun kalp kapakçığı üzerinde çalışma başlattıklarına dikkati çeken Akpek, şunları kaydetti:

"Biz çalışmamızda merinos ırkı koyunlardan elde ettiğimiz kalp kapakçığını aldık ve bunu hücresizleştirdik. Bizim çalışmamıza kadar bu kalp kapakçığı çok tercih edilmiyordu. Çünkü biyomekanik ve biyouyumluluk özelliklerinin zayıf olduğu düşünülüyordu. Güncel doku mühendisliği metotlarıyla bunları geliştirdik ve hem biyomekanik hem de biyouyumluluk özelliklerini geliştirerek önce hücresizleştirme adını verdiğimiz süreçte kalp kapakçığından koyun hücrelerini arındırdık. Ondan sonra insan hücreleri ekerek laboratuvar ortamında, karakterizasyon işlemlerini gerçekleştirdik. Bu sayede koyundan alınan kalp kapakçıklarının da insanlarda kullanılabileceğini laboratuvar ortamında ispat ettik. Bir sonraki kademe olarak klinik aşamaya geçeceğiz ve geliştirdiğimiz kalp kapakçıkları insanlarda kullanılacak."

Prof. Dr. Ali Akpek, mekanik ve domuzdan elde edilen biyoprostetik kalp kapakçıklarının pek çok durumda çok kullanışlı olmadığını, kalp kapakçığı hastalıklarına yeterli alternatif getiremediğini ama koyun kalp kapakçığından elde ettikleri bu implantla sorunların çözümünü temin edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu? Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar! DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar? ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi! Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama! Üniversite yerleştirme sonuçları için tıkla! ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024: YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenebilirim?
title