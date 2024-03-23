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YTB Türkiye Bursları ile eğitim gören öğrenciler iftar sofralarında buluşuyor

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Türk dünyası ülkelerinden öğrenciler, YTB'nin her hafta kurduğu iftar sofralarıyla ramazan coşkusunu birlikte yaşama fırsatı buluyor.

YTB İstanbul Ofisi tarafından İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde ramazan boyunca her perşembe düzenlenen iftar etkinliğinde bir araya gelen 300'den fazla öğrenci, Türkiye'de ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşıyor.

Orta Asya ülkelerinden Türkiye'ye gelerek burada YTB Türkiye Bursları ile eğitim alan öğrenciler, kurdukları stantlarla kendi ülke ve kültürlerini geleneksel kıyafetler, yemekler ve enstrümanlarla tanıttı.

Geleneksel enstrümanlarını kullanarak iftar programına renk katan Türk dünyasından öğrenciler, buradaki ramazan coşkusunu AA muhabirine anlattı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimi gören Azerbaycanlı Nihad Nasirzade, Türkiye'de 5. yılının olduğunu söyledi.

Burada dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin bir araya geldiğini belirten Nasirzade, "Hem biz onların kültürünü öğreniyoruz, hem onlar bizim kültürümüzü öğreniyor. Türk kültürü altında kaynaşmış oluyoruz." dedi.

Nasirzade, "Ülkemde (ramazan atmosferinin) Türkiye'den pek farklı olduğunu söyleyemem. Televizyon programlarını görüyoruz. Bizim orada Sultanahmet'imiz yok, ama oradaki atmosferi biz Bakü'de de görebiliyoruz. Ramazan nasıl kutlanması, nasıl geçirilmesi gerekiyorsa Bakü'de de biz ona şahit olabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Kırgızistan öğrenciler platformunun temsilcisi olan İlyas İsmailov da öğrencileri iftar sofrasında bir araya getiren YTB'ye teşekkür etti.

Kırgızistan'da ramazanı aile ortamında idrak ettiklerini anlatan İsmailov, "Türkiye'de kendi ailemiz olmasa bile uluslararası öğrenciler arasında bir aile kurumu var." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

"Sahurda insanları davul çalarak uyandırıyorlar. Bu çok etkileyici"

Türkiye burslusu Özbekistanlı Sarvinoz Yakubjanova ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Türkçe eğitimi aldığını kaydetti.

YTB görevlilerinin öğrencilerle çok ilgilendiğini ve ramazanda her hafta perşembe günü kendilerini iftara çağırdığını ifade eden Yakubjanova, "Benim için bu çok güzel bir şey diye düşünüyorum." dedi.

Yakubjanova, YTB'nin, ailesinden uzakta yaşayan öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için her konuda destek verdiğini ve onları iftarda bir araya getirdiğini belirterek, "Türkiye'de ramazan ayında olmak çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Çünkü sahurda insanları davul çalarak uyandırıyorlar. Bu çok etkileyici bir şey diye düşünüyorum." diye konuştu.

Özbekistanlı Nodirjon Murodov da yurt dışındaki ilk ramazan ayını Türkiye'de geçirdiğini bildirdi.

Bu nedenle çok farklı olduğunu ifade eden Murodov, "Kendi ülkemdeki yemeklerden farklı yemekler ve insanlardan farklı insanlarla tanıştım." değerlendirmesini paylaştı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı öğrencisi Türkmenistanlı Azat İvadullayev ise Türkiye'ye 2015'te geldiğini, lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yine aynı üniversitede tamamladığını anlattı.

"Türkiye'de yaklaşık 8 yıldır ramazan coşkusunu yaşıyoruz." diyen İvadullayev, bugün de Orta Asya ülkeleri olarak Medeniyet Üniversitesi'nin kampüsünde iftar programında Türk cumhuriyetleri ülkelerinin bayrakları, geleneksel kıyafetleri ve yemekleriyle birlikte bir arada bulunduklarını dile getirdi.

"Aynı masada oturup sohbet etmenin huzuru çok büyük"

Azerbaycan Öğrenciler ve Mezunlar Platformu (ASAP) İstanbul Temsilcisi Bahar Karimli de Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde öğrenim gördüğünü, bugün ASAP'ı temsilen burada bulunduğunu kaydetti.

Karimli, ramazanın birlik, huzur ve bereket ayı olduğunu, buradaki ramazan atmosferinin çok hoşuna gittiğini söyledi.

Uluslararası öğrencilerin ailelerinden uzak kaldığını, bu nedenle bu iftar programını çok beğendiklerini belirten Karimli, "Aynı masada oturup sohbet etmek, birbirimizle tanışmak, bunun huzuru gerçekten çok büyük bizler için." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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