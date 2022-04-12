Yozgat'ta traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Haberler

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Yozgat'ta traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, traktörlerin karıştığı kazaların azaltılması amacıyla "Reflektör tak görünür ol" kampanyası kapsamında çiftçilere 300 reflektör dağıttı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, traktörlerin karıştığı kazaların azaltılması amacıyla "Reflektör tak görünür ol" kampanyası kapsamında çiftçilere 300 reflektör dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve "2021- 2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde, trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölüm ve yaralanma olaylarının azaltılabilmesi maksadıyla "Reflektör tak görünür ol" kampanyası Yozgat'ta da sürüyor.

Kampanya kapsamında jandarma ekipleri, traktör ve römorkların görünür olması maksadıyla Yozgat Valiliğince temin edilen 300 reflektörü tarım alanlarında faaliyet gösteren çiftçilere dağıttı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Traktör, Yozgat, Güncel, Haberler

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