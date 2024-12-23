Yozgat'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Arslan için mevlit okutuldu
Sorgunlu şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, şehadetinin birinci yıl dönümünde anıldı.
Sorgunlu şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, şehadetinin birinci yıl dönümünde anıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 23 Aralık 2023'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Arslan için baba ocağında mevlit okutuldu.
Mevlit programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Arslan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Vali Özkan, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.???????