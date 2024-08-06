Yozgat'ta Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
Yozgat'ın kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki 06 ENT 573 plakalı otomobil, kent merkezi Emniyet Kavşağı'nda, O.Y'nin kullandığı 01 ASB 980 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.