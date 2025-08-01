Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay, fotokapan görüntüleri sayesinde tespit edildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fotokapan görüntülerinden Uzunlu beldesi mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Bölgeye giden ekipler, 4 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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