Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay, fotokapan görüntüleri sayesinde tespit edildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fotokapan görüntülerinden Uzunlu beldesi mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını belirledi.
Bölgeye giden ekipler, 4 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel