Yozgat'ta FETÖ Üyesi Zanlı Tutuklandı
Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen N.T., jandarma operasyonuyla gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan N.T'nin Sorgun ilçesinde saklandığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.T. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.