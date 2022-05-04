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Yozgat'ta dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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- Yozgat'ta dolu yağışı etkili oldu Yozgat'ta etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar ve bahçelerdeki ürünler zarar görürken birçok bölgede su taşkınları meydana geldi.

YOZGAT (İHA) - - Yozgat'ta dolu yağışı etkili oldu

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar ve bahçelerdeki ürünler zarar görürken birçok bölgede su taşkınları meydana geldi.

Yozgat merkeze bağlı Musabeyli köyünde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu sonrası yollar ekili dikili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı. Musabeyli köyünde bazı bölgelerde su taşkınları da oluştu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel

Yozgat, su, Güncel, Haberler

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