Yozgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik bir süre aksadı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Haşim Kılıç Mahallesi NATO Yolu mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan