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Yozgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Yozgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik bir süre aksadı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Haşim Kılıç Mahallesi NATO Yolu mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan
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