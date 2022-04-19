Yozgat'ta 150 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, ilkbahar şap aşılama kampanyası kapsamında il genelinde şu ana kadar 150 bin büyükbaş hayvanın aşılandığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, şap hastalığının, tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen bulaşıcı ve viral bir hayvan hastalığı olduğunu belirtti.

Şap hastalığının ölümlere sebebiyet vermesinin yanı sıra et ve sütte verim kayıpları nedeniyle çiftçileri ve ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Çok hızlı bir bulaşma ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez aşılanması gerekmektedir. Bu amaçla her yıl olduğu gibi 2022 yılında da ilimizde şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. 2022 yılında ilkbahar şap aşılama kampanyası kapsamında ilimiz genelinde şu ana kadar 150 bin büyükbaş hayvan aşılanmıştır. 30 Nisan'a kadar 237 bin büyükbaş hayvanın aşılanması hedeflenmektedir."